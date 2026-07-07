В Госдуме назвали трагической ошибкой отмену домашних заданий в первых классах

Член комитета Государственной думы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение Минпросвещения РФ освободить учащихся первых классов от домашних заданий.

«Отмену домашних заданий считаю трагической ошибкой. Ребенок должен уже в первом классе ощутить, что сам отвечает за свою работу, да и за всю свою жизнь. Понятно, первоклассникам стараются помочь родители, но и они должны понимать, что сделать за ребенка могут не все и не всегда», — говорит Вассерман.

Более того, по его словам, изучение всего объема материала исключительно в школе может снизить качество образования.

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить ее совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

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