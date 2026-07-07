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Врач рассказала, какой летний напиток содержит опасное количество сахара

Врач Александрова: квас содержит большое количество сахара
Shutterstock/1take1shot

Квас содержит большое количество сахара. Учитывая, что этот напиток пьют не по 100 миллилитров, а в больших количествах, организм получает слишком много простых углеводов, предупредила в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова.

По ее словам, важно обращать внимание на состав и технологию производства, однако даже естественный процесс брожения невозможен без сахара.

«Любые уловки по поводу кваса возвращают нас к сахару. Никакой пользы в напитке нет, особенно если пить между приемами пищи. Это быстрые углеводы, которые и так окружают нас везде и постоянно. Лучше ограничить потребление этого напитка», — посоветовала специалист.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что наиболее опасными для здоровья летними напитками, помимо кваса, являются лимонады и магазинные морсы. Кроме сахара они содержат красители и консерванты, способные вызвать развитие и обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также аллергические реакции.

Ранее россиянам назвали главные признаки плохого кваса.

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