Врач рассказала, какой летний напиток содержит опасное количество сахара

Квас содержит большое количество сахара. Учитывая, что этот напиток пьют не по 100 миллилитров, а в больших количествах, организм получает слишком много простых углеводов, предупредила в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова.

По ее словам, важно обращать внимание на состав и технологию производства, однако даже естественный процесс брожения невозможен без сахара.

«Любые уловки по поводу кваса возвращают нас к сахару. Никакой пользы в напитке нет, особенно если пить между приемами пищи. Это быстрые углеводы, которые и так окружают нас везде и постоянно. Лучше ограничить потребление этого напитка», — посоветовала специалист.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что наиболее опасными для здоровья летними напитками, помимо кваса, являются лимонады и магазинные морсы. Кроме сахара они содержат красители и консерванты, способные вызвать развитие и обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также аллергические реакции.

Ранее россиянам назвали главные признаки плохого кваса.