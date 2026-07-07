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Медсестра хосписа рассказала, что видят люди перед смертью

Медсестра хосписа рассказала, что люди перед смертью видят умерших близких
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Медсестра хосписа рассказала, что видят люди перед смертью, пишет Mirror.

Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, более 20 лет работающая с неизлечимо больными пациентами, рассказала о наиболее распространенных изменениях, которые происходят с людьми в последние дни и часы жизни. По ее словам, естественная смерть — это нормальный биологический процесс, которого не стоит бояться.

Пенни объяснила, что большинство пациентов, умирающих естественной смертью, постепенно начинают больше спать, все реже реагируют на окружающих, а затем впадают в так называемую «предсмертную кому». После этого наступает смерть.

По словам медсестры, у многих людей незадолго до смерти появляются необычные переживания. Некоторые рассказывают, что видят умерших родственников или других людей, которых окружающие не замечают. Другие начинают говорить о предстоящем путешествии, дороге или каком-то большом приключении.

«Пациенты могут видеть близких, которых уже нет в живых, тянуться к ним или говорить о том, что собираются в путь. Такое мы наблюдаем очень часто, и для многих это становится источником спокойствия», — рассказала Пенни.

Пенни отмечает, что каждая смерть индивидуальна, однако у пациентов с неизлечимыми заболеваниями, которым не проводят лечение для продления жизни, процесс обычно развивается по схожему сценарию: сначала усиливается сонливость, затем человек перестает реагировать на окружающий мир и в конечном итоге мирно уходит из жизни.

По мнению медсестры, понимание этих процессов помогает родственникам легче пережить последние часы рядом с близким человеком и воспринимать происходящее без лишнего страха.

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