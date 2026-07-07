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Общество

Стало известно, во сколько заказчику обошлось покушение на Ермолаева

«Страна.ua»: покушение на Ермолаева в Монако обошлось заказчику в $150 тысяч
regis_bergonzi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Покушение на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, обошлось заказчикам в $150 тыс. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как выяснили журналисты, часть денег — $8000 — передали непосредственно Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении. Еще $5000 использовались, чтобы покрыть транспортные расходы.

В материале утверждается, что источники ссылались на показания задержанных по подозрению в расправе над Березовской. Имя заказчика покушения на Ермолаева пока не раскрывается.

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали Вадим Ермолаев, его спутница и ее 13-летний сын. Бизнесмен вышел из комы 4 июля. Состояние пострадавшей женщины оценивается как критическое, врачам пришлось ампутировать ей обе ноги. В покушении на предпринимателя заподозрили украинку Анастасию Березовскую, Интерпол по запросу Монако объявил ее в розыск.

Березовскую нашли без признаков жизни 6 июля под Киевом. На ее теле обнаружили огнестрельные ранения. По подозрению в расправе над женщиной задержали двух мужчин — бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины. Последний признался в нападении на подозреваемую в покушении на Ермолаева.

Ранее теракт в Монако назвали сигналом для европейцев.

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