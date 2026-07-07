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Общество

Россиянка шесть раз передавала деньги курьеру и не поняла, что это мошенник

На Ставрополье женщина лишилась 9,5 млн рублей из-за мошенников
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Ставрополья стала жертвой мошенников, поверив новому знакомому. Об этом сообщает управление МВД по региону.

44-летняя женщина познакомилась с мужчиной в интернете в мае текущего года. Собеседник утверждал, что живет на Бали и инвестирует в одну платформу. Спустя некоторое время он предложил россиянке также вложить деньги в проект.

Следуя рекомендациям, женщина выполняла все инструкции неизвестных. Она шесть раз передавала деньги курьеру, всего ему она отдала 9,5 миллионов рублей.

«Спустя месяц, не получив обещанного заработка, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД задержали 23-летнего доставщика. Выяснилось, что он живет в Петербурге, но шесть раз прилетал на Ставрополье, чтобы забрать у россиянки деньги. «Куратор» не только давал ему 5% от суммы, но и оплачивал перелеты и гостиницу. Молодой человек знал, что участвует в незаконной схеме, но все равно выполнял все указания. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что женщина из Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей.

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