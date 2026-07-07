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Общество

Жительницу Дагестана осудили за помощь террористам в Сирии

Суд приговорил дагестанку к шести годам тюрьмы за помощь террористам в Сирии
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Хасавюртовский районный суд в Дагестане приговорил местную жительницу к шести годам тюрьмы за участие в вооруженном формировании в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.

Суд установил, что в 2016 году Салаватова, находясь в Сирии, добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование, входящее в структуру международной террористической организации. До ноября 2025 года она выполняла хозяйственно-обеспечивающие функции в составе формирования.

Отбывание наказания осужденной было отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

До этого суд приговорил 34-летнего россиянина к 12 годам лишения свободы за финансирование терроризма. Согласно материалам дела, в январе 2021 года мужчина, придерживаясь экстремистских взглядов, перевел 5300 рублей участнику террористической организации, с которым он был знаком ранее, на организацию преступлений. Спустя время нарушителя закона задержали.

Ранее суд вынес приговор жителю Ставрополья за финансирование терроризма.

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