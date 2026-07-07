Появились подробности об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасия Березовская получила четыре выстрела в затылок. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях.

«Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, была убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили еще в пятницу, а вчера нашли тело», — написал он.

До этого действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в ходе допроса признался в убийстве Анастасии Березовской. Из заявления службы безопасности Украины (СБУ) следует, что убитая 1 июля прибыла на Украину и в родной стране общалась только с членами семьи и двумя мужчинами. Один из них — бывший сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР.

По данным СБУ, мужчины неоднократно переводили деньги на банковские счета Березовской. В связи с этим стражи порядка организовали в отношении них проверку, заподозрив мужчин в причастности к взрыву в Монако. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. В тексте уточняется, что тело Березовской было найдено после показаний одного из злоумышленников.

Тело подозреваемой в покушении на Ермолаева обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили.

Ранее теракт в Монако назвали сигналом для европейцев.