Аэрофлот» в День семьи предложит пассажирам сделать памятные фото

Пассажиры 23 рейсов «Аэрофлота» смогут в День семьи сделать фото на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» в честь Дня семьи, любви и верности предложит пассажирам ряда рейсов сделать моментальную фотографию на память о полете. Акция пройдет 8 июля на 23 российских и международных рейсах авиакомпании, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Уточняется, что возможность сделать фото будет доступна пассажирам на рейсах между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Иркутском, Красноярском, Новосибирском, а также на направлениях в Анталью, Бодрум, Даламан, Санью, Пхукет, Бангкок, Нячанг, Мале и Маэ.

Как сообщили в компании, для акции выбраны маршруты, которые чаще других используют для семейных путешествий.

Отмечается, что пассажиры смогут получить моментальную фотографию в тематической открытке, которую при желании можно трансформировать в рамку в форме домика.

В авиакомпании напомнили, что впервые акция с вручением пассажирам моментальной фотографии была проведена 1 июня 2026 года, в День защиты детей: на 15 рейсах продолжительностью более пяти часов.

По данным перевозчика, акция охватила более 4 230 пассажиров, в том числе 453 детей. Всего было сделано 421 моментальное фото — в среднем 28 фотографий на рейс.

По информации «Аэрофлота», акция получила положительный отклик и пользовалась спросом не только у семей с детьми, но и у других пассажиров.