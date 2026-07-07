Психолог объяснила, в чем разница между потаканием и поддержкой в отношениях

Клинический психолог Ирина Грекова в беседе с РИАМО объяснила разницу между потаканием и поддержкой в отношениях. По ее словам, потакание, при котором один партнер жертвует своими границами и комфортом ради другого, разрушает как личность, так и саму пару.

«Это не про любовь и заботу, это про тревогу и спасательство. Здоровая же поддержка полезна для обоих, ведь вы даете своей половинке уверенность, разделяете его эмоции, укрепляете его самооценку», — сказала специалист.

Часто человеку достаточно просто быть выслушанным, без попыток немедленно решить его проблемы. Когда партнер принимает без осуждения и оказывает поддержку, нервная система успокаивается, а уровень стресса снижается, добавила она.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, получивший официальный статус в 2022 году по указу президента. Он посвящен узам брака и истории двух русских святых — Петра и Февронии, чья любовь стала символом преданности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили установить выходной в День семьи, любви и верности.