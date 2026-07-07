Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Психолог объяснила, в чем разница между потаканием и поддержкой в отношениях

Психолог Грекова: потакание партнеру разрушает личность
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Клинический психолог Ирина Грекова в беседе с РИАМО объяснила разницу между потаканием и поддержкой в отношениях. По ее словам, потакание, при котором один партнер жертвует своими границами и комфортом ради другого, разрушает как личность, так и саму пару.

«Это не про любовь и заботу, это про тревогу и спасательство. Здоровая же поддержка полезна для обоих, ведь вы даете своей половинке уверенность, разделяете его эмоции, укрепляете его самооценку», — сказала специалист.

Часто человеку достаточно просто быть выслушанным, без попыток немедленно решить его проблемы. Когда партнер принимает без осуждения и оказывает поддержку, нервная система успокаивается, а уровень стресса снижается, добавила она.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, получивший официальный статус в 2022 году по указу президента. Он посвящен узам брака и истории двух русских святых — Петра и Февронии, чья любовь стала символом преданности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили установить выходной в День семьи, любви и верности.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!