Курганской невесте не дали попасть на свадьбу, пока она не оплатила долг по ЖКХ

Жительница Курганской области смогла улететь к жениху на свадьбу только после оплаты долгов по ЖКХ. Об этом сообщает УФССП по региону.
В течение нескольких лет женщина жила в квартире, но не платила за коммунальные услуги. Всего она задолжала за них 154 тысячи рублей.
Так как квартира была единственным жильем россиянки, забрать его у хозяйки не могли. Помимо этого, она не хранила каких-либо средств на счету и не работала официально.
В результате приставы в отношении женщины были приняты определенные ограничения, в том числе и запрет на выезд за территорию РФ.
Выяснилось, что в это время россиянка собиралась выйти замуж за мужчину из Кыргызстана. Свадьбу должны были провести за границей и все уже было готово к мероприятию, но невеста не могла выехать к жениху.
«Тогда на помощь пришли родственники: в качестве подарка на будущую свадьбу они перевели невесте деньги, а она потратила их на погашение задолженности», – сообщается в публикации.
После получения нужной суммы приставы отменили запрет, женщина попала на свою свадьбу.
Ранее онкобольная Лерчек пришла на свадьбу на каблуках и поймала букет невесты.