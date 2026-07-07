Курганской невесте не дали попасть на свадьбу, пока она не оплатила долг по ЖКХ

В Кургане невеста получила оплату долга ЖКХ в качестве подарка на свадьбу

Жительница Курганской области смогла улететь к жениху на свадьбу только после оплаты долгов по ЖКХ. Об этом сообщает УФССП по региону.

В течение нескольких лет женщина жила в квартире, но не платила за коммунальные услуги. Всего она задолжала за них 154 тысячи рублей.

Так как квартира была единственным жильем россиянки, забрать его у хозяйки не могли. Помимо этого, она не хранила каких-либо средств на счету и не работала официально.

В результате приставы в отношении женщины были приняты определенные ограничения, в том числе и запрет на выезд за территорию РФ.

Выяснилось, что в это время россиянка собиралась выйти замуж за мужчину из Кыргызстана. Свадьбу должны были провести за границей и все уже было готово к мероприятию, но невеста не могла выехать к жениху.

«Тогда на помощь пришли родственники: в качестве подарка на будущую свадьбу они перевели невесте деньги, а она потратила их на погашение задолженности», – сообщается в публикации.

После получения нужной суммы приставы отменили запрет, женщина попала на свою свадьбу.

Ранее онкобольная Лерчек пришла на свадьбу на каблуках и поймала букет невесты.