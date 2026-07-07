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Общество

Хинштейн рассказал о состоянии раненого главы Рыльского района

Хинштейн: раненый глава Рыльского района Ковальчук идет на поправку
Telegram-канал Александр Хинштейн

Глава Рыльского района Владимир Ковальчук, раненный при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), идет на поправку. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, Ковальчука прооперировали в Рыльске, после доставили в Курск. Глава района рассказал, что врачи хорошие, но пока не отпускают его из больницы. Когда машина подорвалась, его ранило в ногу, медики вытащили осколок.

«Несмотря на рану, самоотверженно помогал на месте, и уже сейчас рвется обратно на работу», — написал Хинштейн.

Тяжелое ранение получил и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, ехавший с главой, его только вчера перевели из реанимации в палату, уточнил губернатор Курской области. Он добавил, что в соседних палатах находятся еще двое пострадавших при той же атаке — специалист отдела ГО и ЧС Андрей и начальник управления культуры Наталья, которая от шока потеряла голос.

Хинштейн также рассказал, что в больнице лечатся Михаил Алексеевич, раненый 2 июля в Кореневском районе, и Наталья Евгеньевна из Беловского, которая после перелома и осколочных ранений в мае заново учится ходить. Во время визита губернатора привезли раненого из Обояни — Николая Егоровича, которого посекло осколками при взрыве украинского дрона.

ЧП в Рыльске произошло утром 3 июля. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что автомобиль с сотрудниками районной администрации подорвался на мине. В салоне находились Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.

Ранее в Курской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ.

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