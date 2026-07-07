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Общество

Жителя Геленджика обвинили в передаче данных спецслужбам Украины

ФСБ: житель Геленджика следил за военными для спецслужб Украины
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

По данным ФСБ, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через интернет-мессенджер. По указанию куратора он наблюдал за автомобилями российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также снимал их на видео на парковке в Геленджике.

В ведомстве сообщили, что после выполнения задания подозреваемый получил денежное вознаграждение. Кроме того, по версии следствия, представители украинской стороны пообещали ему содействие в выезде за границу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. В ФСБ также сообщили, что мужчина дал признательные показания, подтвердив содействие украинским спецслужбам в сборе и передаче информации.

Ранее жителя Анапы арестовали по подозрению в работе на СБУ.

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