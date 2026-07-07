Напавшему с ножом на сотрудника метро Москвы вынесли приговор

Суд дал восемь лет колонии мужчине за нападение на инспектора метро Москвы

Савеловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы транспортной безопасности столичного метро. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел 5 августа 2025 года на станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии. По данным ведомства, пьяный мужчина нанес инспектору службы безопасности не менее пяти ножевых ударов в область лица, шеи и туловища.

В департаменте транспорта сообщили, что суд признал фигуранта Косолапова виновным в покушении и краже. Помимо восьми лет лишения свободы, ему назначили ограничение свободы после отбытия основного наказания, штраф в размере 10 тыс. рублей, а также взыскание 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что любые посягательства на жизнь и здоровье сотрудников Московского транспорта будут тщательно расследоваться, а виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее в Москве на журналистку напали при съемке сюжета в клинике косметологии.