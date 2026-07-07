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Общество

Россиянин пропал в Таиланде после потери документов и череды странных случаев

Baza: шахтер из Кузбасса улетел в Таиланд на 5 дней и не хочет возвращаться
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Шахтер из Кузбасса улетел в Таиланд на пять дней и уже длительное время не может улететь назад. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 48-летний россиянин по имени Евгений отправился в Паттайю в конце июня. В день возвращения домой на рейс он не сел, а, когда его начали искать, заявил, что «его дом – это Таиланд».

Уже на следующий день он попросил семью купить билет домой.

«Мужчина рассказал, что забаррикадировался в гостиничном номере, опасаясь тайской полиции, и настаивал на прямом рейсе бизнес-классом», – сообщается в публикации.

Однако узнав, что такой перелет обойдется около 173 тысяч рублей, Евгений от возвращения отказался.

После этого россиянин стал постоянно сталкиваться с разными проблемами. Например, его доставляли в полицию из-за неоплаченного счета в ресторане или похищали документы и деньги.

В последний раз семья общалась с Евгением 2 июля. Во время разговора мать перевела прохожим немного денег, чтобы сын мог остановиться в местной гостинице. Россиянин также должен был обратиться в консульство России, но не сделал этого.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.

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