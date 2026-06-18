Россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию

В Таиланде ищут IT-специалиста из России, пропавшего после обращения в полицию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 43-летний россиянин по имени Денис отправился в Таиланд и планировал провести там около двух месяцев. Он поехал на остров Панган, но спустя четыре дня он остался без личных вещей и денег.

Турист пошел в сторону Бангкока и на месте написал заявление в полицию, где рассказал о краже вещей. Сотрудники правоохранительных органов разрешили ему позвонить матери.

Как рассказала сама женщина, сыну оплатили такси до посольства России. После этого он перестал выходить на связь.

Женщина также заявила, что несколько лет назад у сына диагностировали психическое расстройство. Он якобы давно не работает и живет на ее пенсию. В Таиланде он уже раньше бывал. Родительница уверена, что причина пропажи не в запрещенных веществах.

Ранее пропавшую в Таиланде россиянку спасли от «арабской мафии» и вернули домой.