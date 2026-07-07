В Минпромторге назвали количество блюд в ГОСТе на русскую кухню

В межгосударственный стандарт (ГОСТ) на русскую кухню войдут около 260 блюд. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

По его словам, планировалось создание набора блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. Чекушов подчеркнул, что было неизвестно количество блюд, поэтому ведомство не ограничивало наших рестораторов, историков и поваров.

Замминистра пояснил, что в настоящее время уже согласованы 133 рецептуры, над остальными ведется активная работа. Он отметил, что работа над ГОСТом будет завершена в «какое-то обозримое время», а задачей государства явлется его продвижение как в России, так и за ее пределами.

Чекушов добавил, что продолжается создание ГОСТов по готовой еде и по выкладке российского пива.

1 апреля сообщалось, что массовая актуализация ГОСТов для отдельных категорий продукции связана с курсом правительства России на стандартизацию рынка в соответствии с межгосударственными нормами, а также с декларацией заботы о здоровье населения.

Ранее сообщалось, что в России вступят в силу новые ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу.