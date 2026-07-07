В России хотят изменить правила ареста имущества за долги

Министерство юстиции предложило увеличить порог задолженности, при котором возможно арестовать имущество должника. Об этом говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».

«Разработан проект федерального закона, направленный на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Прежде всего, пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с трех до десяти тысяч рублей», — указали в ведомстве.

Кроме того, министерство планирует ограничить арест имущества должника только суммой его задолженности.

Предлагаемые изменения в порядок взыскания имущества помогут достичь баланса между правами взыскателя и должника, исключая ситуации, когда граждане сталкиваются с излишними ограничениями, такими как блокировка всех средств на счете или запрет на регистрационные действия с имуществом при незначительных долгах.

Также законопроект предполагает изменение порядка, по которому судебные приставы получают информацию о счетах должников. В частности, для упрощения административных процедур эти данные будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов, а если на счетах недостаточно средств, запросы будут направляться в банки и другие кредитные учреждения.

Ранее ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием.