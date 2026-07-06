Названия некоторых достопримечательностей Варшавы в Google Maps были изменены на нецензурные, фашистские и бандеровские. Об этом сообщает РИА Новости.

На онлайн-карте польской столицы вместо привычных названий известных мест теперь можно встретить альтернативные названия, часто содержащие ненормативную лексику.

Например, «Музей варшавского восстания» был переименован в «Музей создания Третьего рейха», «Парк Жиромского» стал «Парк Бандеры», а «Поле Мокотовского» получило название «Поле перемалывания поляков». Кроме того, «Могила неизвестного солдата» теперь обозначается как «Могила известного солдата СС».

Один из крупнейших торговых центров Варшавы, Златы Тарасы, также получил оскорбительное название, как и Уяздовский парк.

Президентский дворец в центре города теперь называется «Дворцом футбольных хулиганов», что намекает на прошлое президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее признавался в участии в драках среди фанатов.

По словам IT-специалиста Стефана Бронгстреттера, пользователи могут вносить изменения в Google Maps, однако такие изменения вступают в силу только после их проверки самим сервисом.

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