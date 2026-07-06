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В Красноярске рыбак избил мужчину веслом из-за замечания

В Красноярском крае рыбак напал на мужчину из-за замечания о ловле сетью
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае рыбак избил мужчину веслом и пытался протаранить его лодку на Енисее за замечание о ловле сетью. Об этом сообщает «ТВК».

Инцидент произошел 5 июля, двое мужчин рыбачили на Енисее в районе моста. Они заметили незнакомца, который проверял сеть, и подплыли к нему. По словам одного из рыбаков, они хотели сделать замечание и предупредить, что ловля сетями опасна для мотора.

В ответ незнакомец начал нецензурно выражаться, затем встал и достал дюралюминиевое весло. Завязалась драка, незнакомец несколько раз пытался ударить оппонента по голове, но тот отбивался. После этого агрессор завел мотор и начал таранить лодку рыбаков. Один из них выпал за борт, дебошир направил лодку в его сторону, но потерпевший успел нырнуть и не попал под винты.

Злоумышленник скрылся, пострадавший обратился в полицию.

До этого в Нижегородской области столкнулись три теплохода. «Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6», суда получили вмятины на корпусах.

Ранее толпа уфимцев устроила драку на проезжей части.

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