В Красноярске рыбак избил мужчину веслом из-за замечания

В Красноярском крае рыбак избил мужчину веслом и пытался протаранить его лодку на Енисее за замечание о ловле сетью. Об этом сообщает «ТВК».

Инцидент произошел 5 июля, двое мужчин рыбачили на Енисее в районе моста. Они заметили незнакомца, который проверял сеть, и подплыли к нему. По словам одного из рыбаков, они хотели сделать замечание и предупредить, что ловля сетями опасна для мотора.

В ответ незнакомец начал нецензурно выражаться, затем встал и достал дюралюминиевое весло. Завязалась драка, незнакомец несколько раз пытался ударить оппонента по голове, но тот отбивался. После этого агрессор завел мотор и начал таранить лодку рыбаков. Один из них выпал за борт, дебошир направил лодку в его сторону, но потерпевший успел нырнуть и не попал под винты.

Злоумышленник скрылся, пострадавший обратился в полицию.

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