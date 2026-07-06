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Общество

Мужчина забросал камнями трамвай в Казани

В Казани мужчина бросал камни в трамвай из-за конфликта на дороге
Viktor Skorokhodov/Shutterstock/FOTODOM

В Казани мужчина устроил дебош у трамвайных путей и камни в трамвай. Об этом сообщает «Татар-информ».

Инцидент произошел в районе остановки Братьев Касимовых. Водитель легковушки хотел проехать через трамвайные пути со второй полосы, но приоритет был у трамвая. Вагоновожатый не пропустил автомобилиста.

В ответ мужчина остановился, вышел из машины и начал агрессивно себя вести, кричал, показывал неприличные жесты и бросал камни в трамвай, в том числе в кабину водителя. Предварительно, материального ущерба он не нанес. Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

До этого в Калининграде неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет, в вагоне разбилось несколько окон.

Ранее под Калининградом мужчина отказался оплачивать проезд и напал на кондуктора.

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