Депутату, задержанному за распитие алкоголя в Москве, вынесли приговор

Суд в Москве дал 13 суток депутату из Хабаровска за неповиновение полиции

Тверской районный суд Москвы привлек к административной ответственности депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным суда, 4 июля Федорова задержали у входа на станцию метро «Театральная» за распитие алкоголя. Утверждается, что депутат отказался предъявить документы и проследовать в отдел полиции для установления личности. Суд признал его виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и назначил административный арест сроком на 13 суток.

До этого суд в Перми вынес приговор экс-депутату законодательного собрания Пермского края Константину Окуневу. Его признали виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорили к семи годам лишения свободы. Гособвинение запрашивало для него 10 лет заключения. По версии следствия, Окунев администрировал Telegram-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.

Ранее экс-депутата приговорили к 14 годам колонии и назначили штраф в 2 млрд рублей.