Китайцы отправляют по почте кондиционеры друзьям и родным в Европе, пишет Toutiao.

Студентка из Чэнду рассказала, что отправила своему парню, который учится в Великобритании, портативный кондиционер после того, как он несколько ночей подряд не мог спать из-за духоты. Сам прибор стоил чуть больше 1000 юаней, а его доставка в Европу — около 2000 юаней. По ее словам, переносная модель стала единственным вариантом, поскольку установка обычных сплит-систем в арендованных квартирах часто запрещена.

Похожая ситуация сложилась и во Франции. Китайская выпускница бизнес-школы, оставшаяся работать в Париже, рассказала, что температура днем превышала 40 градусов, а ночью долго не опускалась ниже 30. Она пыталась спасаться замороженными бутылками с водой и охлаждать тело распылителем, но это почти не помогало. Когда она решила купить кондиционер, выяснилось, что большинство моделей уже распроданы.

Чтобы сэкономить, некоторые студенты объединяются для совместных покупок. На одной из китайских платформ действовала акция: при заказе от € 399 предоставлялась скидка €100. Благодаря этому пользователи искали «напарников» для оформления общего заказа кондиционеров.

Логистические компании подтверждают, что спрос на доставку кондиционеров в Европу из Китая резко вырос. Наибольшее число заказов приходится на Германию, Францию и Великобританию. По словам представителей перевозчиков, именно переносные кондиционеры пользуются наибольшей популярностью, поскольку их не нужно устанавливать с наружным блоком, а после окончания учёбы устройство можно перепродать.

Ранее китайцы высмеяли страдающих от жары европейцев, показав свинарники с кондиционерами.