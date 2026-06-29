Китайцы высмеяли страдающих от жары европейцев, показав свинарники с кондиционерами

Фермеры в Китае показали свинарники с кондиционерами на фоне жары в Европе

Фермеры в Китае высмеяли страдающих от жары европейцев, показав свои свинарники с кондиционерами, пишет Truth Times.

На видео показывают современные фермы на юге Китая, где для животных поддерживают комфортную температуру с помощью кондиционеров, вентиляторов и систем климат-контроля.

«Пока Европа рассказывает миру, как спасать планету, наши свиньи спят под кондиционерами», — говорится в описании одного такого видео.

Как рассказали специалисты, использование кондиционеров на китайских свинофермах имеет смысл. Дело в том, что свиньи почти не потеют и плохо переносят жару, что снижает их рост, набор веса и репродуктивные показатели. Поэтому крупные хозяйства давно оборудуют помещения системами охлаждения.

Ранее активисты переименовали несколько станций лондонского метрополитена из-за жары. Из-за экстремальной погоды в Англии были закрыты некоторые школы, возникли перебои в работе транспорта, а несколько больниц объявили режим чрезвычайной ситуации.