Российские компании оказались в ловушке ложной производительности, заявил эксперт

Никогда прежде сотрудники не работали так быстро: искусственный интеллект пишет тексты за минуты, аналитика готовится за секунды. Компании инвестируют миллиарды в автоматизацию, ожидая роста эффективности. Но многие руководители в нынешних условиях все равно не ощущают, что бизнес стал работать лучше, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone.

«Мы научились производить больше действий, но это не означает, что стали принимать больше правильных решений. Сегодня бизнес часто измеряет количество, хотя конкурентное преимущество создается качеством», — поясняет эксперт.

По его словам, цифровые инструменты ускоряют работу, но одновременно увеличивают объем информации и решений. Сотрудники отвечают на десятки сообщений, участвуют в бесконечных созвонах, генерируют документы с помощью ИИ. Формально производительность растет, но эффективность и качество — нет.

«Если человек подготовил десять презентаций вместо двух, это не значит, что компания стала успешнее. Эффективность — не количество действий, а качество решений, которые двигают бизнес вперед», — подчеркивает Быханов. Руководители видят, что команды постоянно заняты, но стратегических результатов не становится больше.

ИИ освобождает время, но рождает новую проблему. Сотрудник может создать десять документов за то же время, но ответственность за выбор правильного решения остается за человеком.

«ИИ отвечает на вопрос «как сделать быстрее», но не на вопрос «что действительно стоит делать». Именно здесь рождается главная ценность руководителя», — говорит эксперт.

Компании измеряют то, что легко посчитать: количество встреч, писем, закрытых задач. Гораздо сложнее оценить качество решений, уровень доверия или способность менять стратегию. В результате бизнес оптимизирует показатели, которые не всегда влияют на итоговый результат.

«Это ловушка ложной эффективности: когда оценивают скорость вместо качества, сотрудники работают на показатели, а не на результат», — резюмирует Быханов.

По мнению Быханова, сегодня нужно учиться сочетать скорость технологий с качеством управленческих решений. Пересмотреть систему оценки: отвечать не только «Сколько сделали?», но и «Какую ценность это имеет для бизнеса?».

«Мы вступаем в эпоху, когда главным ресурсом становится не скорость работы, а способность принимать правильные решения. Все остальное уже умеют делать технологии», — заключает эксперт.

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