Названы самые популярные американские акции у российских инвесторов

Инвестиционная платформа UTEX провела исследование и выяснила, какие американские акции привлекают россиян больше всего, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство российских инвесторов предпочитает внутридневную торговлю (53%), среднесрочную стратегию выбирают 29%, долгосрочную — 15%.

Самой популярной акцией стала NVIDIA — ее выбирает каждый пятый (21%). Далее — Alphabet (16%), Microsoft (15%), Tesla (12%) и Apple (9%). Главные факторы привлекательности: технологическое лидерство (58%), высокий потенциал роста (44%), устойчивость (44%) и сильный бренд (41%).

Среди отраслей абсолютный лидер — искусственный интеллект (69%). На втором месте производство полупроводников (63%), на третьем — облачные технологии (38%). Более трети респондентов видят перспективы у оборонной промышленности (35%).

«Интерес российских инвесторов к технологическому сектору США продолжает расти, но сейчас мы видим более зрелый подход к выбору активов, — комментирует Сергей Михеев, СРО инвестиционной платформы UTEX. — Пользователи обращают внимание не только на громкие бренды, но и на компании новой технологической волны — прежде всего в сегментах ИИ, полупроводников и облачных решений».

Несмотря на высокие ставки и неопределенность в мировой экономике, отношение к американскому рынку остается позитивным: 57% верят в его дальнейший рост, 20% считают, что рынок будет двигаться в боковике.

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