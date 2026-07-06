Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Названы самые популярные американские акции у российских инвесторов

Большинство российских инвесторов вкладываются в искусственный интеллект
Shutterstock

Инвестиционная платформа UTEX провела исследование и выяснила, какие американские акции привлекают россиян больше всего, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство российских инвесторов предпочитает внутридневную торговлю (53%), среднесрочную стратегию выбирают 29%, долгосрочную — 15%.

Самой популярной акцией стала NVIDIA — ее выбирает каждый пятый (21%). Далее — Alphabet (16%), Microsoft (15%), Tesla (12%) и Apple (9%). Главные факторы привлекательности: технологическое лидерство (58%), высокий потенциал роста (44%), устойчивость (44%) и сильный бренд (41%).

Среди отраслей абсолютный лидер — искусственный интеллект (69%). На втором месте производство полупроводников (63%), на третьем — облачные технологии (38%). Более трети респондентов видят перспективы у оборонной промышленности (35%).

«Интерес российских инвесторов к технологическому сектору США продолжает расти, но сейчас мы видим более зрелый подход к выбору активов, — комментирует Сергей Михеев, СРО инвестиционной платформы UTEX. — Пользователи обращают внимание не только на громкие бренды, но и на компании новой технологической волны — прежде всего в сегментах ИИ, полупроводников и облачных решений».

Несмотря на высокие ставки и неопределенность в мировой экономике, отношение к американскому рынку остается позитивным: 57% верят в его дальнейший рост, 20% считают, что рынок будет двигаться в боковике.

Ранее инвестор объяснила, почему квартира в России перестала быть выгодным вложением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!