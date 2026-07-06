Москвичи все чаще приходят в торговые центры не за покупками, а за развлечениями

Только треть москвичей (30%) хотят, чтобы торговые центры оставались исключительно местами для покупок. Две трети (70%) опрошенных выступили за их постепенную трансформацию в площадки для досуга и отдыха, поскольку устали от однотипных магазинов в ТЦ города, – таковы результаты опроса ADG group.

Больше всего москвичам не достает сегодня в ТЦ детских игровых комнат (29%), термальных комплексов и спа (26%), зон для спокойного отдыха (24%), пространств для спорта (21%).

При этом уже сегодня посетители ТЦ чаще приходят в них, чтобы посетить кафе, рестораны и фуд-холлы (27%), а не магазины (23%). Еще для 16% основная целью визита – посещение развлекательных центров на территории торговых центров, 15% – кинотеатров, 12% – досуговых мероприятий и мастер-классов, 5% – летних зон для отдыха. Отдых и досуг стали основной мотивацией посещения ТЦ для 75% опрошенных.

Москвичи хотели бы чаще ходить в ТЦ на семейные мероприятия (22%), мастер-классы (21%), выставки (21%), развлекательные шоу для детей (17%), занятия спортом (15%). Сегодня 47% москвичей посещают ТЦ города вместе с семьей раз в неделю или чаще, четверть (25%) – раз в месяц, каждый пятый москвич (19%) – реже одного раза в месяц.

При этом за год расходы на семейный досуг в ТЦ выросли у большинства жителей города. У каждого пятого москвича (20%) они увеличились на 10%, у трети (30%) – на 20%, еще у 15% респондентов – на половину или выше.

Ранее посещаемость московских ТЦ упала на 25% с доковидного уровня.