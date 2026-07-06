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Россиян предупредили об опасности грязных наушников

Врач Солтанова: грязные наушники часто становятся причиной наружного отита
Shutterstock

Загрязненные наушники могут стать источником проблем не только для кожи, но и для здоровья наружного слухового прохода. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Марина Солтанова.

«На поверхности наушников постепенно скапливаются ушная сера, частицы кожи, пот, пыль и различные микроорганизмы. Теплая и влажная среда внутри слухового прохода создает благоприятные условия для их размножения. Если при этом на коже имеются микротравмы, риск развития воспаления значительно возрастает», — объяснила врач.

По словам специалиста, чаще всего грязные наушники становятся одной из причин наружного отита — воспаления кожи слухового прохода.

«Заболевание может проявляться болью, зудом, ощущением заложенности уха, выделениями и снижением слуха. Особенно часто подобные проблемы возникают летом, когда из-за жары человек больше потеет, а также после купания, если влага задерживается в слуховом проходе», — отметила Солтанова.

Кроме бактериальных инфекций, загрязненные наушники могут способствовать развитию грибкового поражения наружного уха — отомикоза. Для него характерны выраженный зуд, шелушение, чувство распирания и дискомфорт, а лечение нередко занимает несколько недель.

Отдельной проблемой врач назвала привычку делиться наушниками с другими людьми.

«Вместе с ними могут передаваться бактерии и грибки, а при наличии воспалительных заболеваний наружного уха риск инфицирования значительно возрастает. Поэтому внутриканальные наушники — такой же предмет индивидуального пользования, как зубная щетка», — подчеркнула специалист.

Чтобы снизить риск воспаления, наушники необходимо регулярно очищать. Силиконовые амбушюры рекомендуется промывать теплой водой с мягким мыльным раствором и полностью высушивать перед использованием. Корпус устройства лучше аккуратно протирать салфеткой с антисептиком, избегая попадания жидкости внутрь. Делать это желательно не реже одного раза в неделю, а при ежедневном использовании — каждые несколько дней.

Если во время использования наушников появились боль, зуд, выделения из уха или ухудшился слух, то, по словам Солтановой, не стоит продолжать ими пользоваться и пытаться самостоятельно очищать слуховой проход ватными палочками. В такой ситуации лучше обратиться к врачу-оториноларингологу, который определит причину симптомов и при необходимости назначит лечение.

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