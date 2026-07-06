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Общество

Мошенники начали пользоваться желанием россиян вернуть переплату за отопление

МВД предупредило о мошеннических письмах с предложением компенсации за отопление
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники могут выдавать себя за представителей управляющих компаний и пытаться обмануть россиян, рассылая им сообщения о возможности пересчета стоимости отопления и возврата переплаты. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УБК МВД РФ «Вестник киберполиции России».

В полиции пояснили, что злоумышленники пытаются ввести граждан в заблуждение, усыпляя их бдительность обещанием якобы положенной им компенсацией за оплату неоказанных услуг по отоплению жилых помещений.

Типичные сообщения, которые мошенники шлют россиянам, содержат указание на подлежащую возврату сумму и гиперссылку. Жертве предлагается пройти по ней, чтобы оформить выплату и получить перевод.

«Реальные организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах», — предостерегли граждан в полиции.

Ведомство напомнило, что все сведения о перерасчете стоимости коммунальных услуг, выплате компенсаций и начислениях необходимо проверять через онлайн-сервис «Госуслуги Дом».

Ранее россиянам назвали единственный способ не поддаться на уловки мошенников.

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