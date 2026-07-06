В России предложили установить выходной в День семьи, любви и верности

Обращение к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности официальным нерабочим днем подготовили организаторы и партнеры всероссийского парада семьи. По их словам, инициатива направлена на то, чтобы предоставить российским семьям возможность полноценно участвовать 8 июля в праздничных мероприятиях.

Подписи под документом поставили глава общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, исполнительный директор благотворительного фонда помощи «Русский Крест» Юлиа Назарова, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и вице-председатель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов.

Кормухин также сообщил, что в 2025 году мероприятия парада объединили более 400 тыс. человек в 150 городах страны. В 2026 году, по его словам, акция пройдет более чем в 200 городах России.

Центральной площадкой в Москве станет ВДНХ. 8 июля в столице запланированы праздничное шествие, концерт с участием артистов, а также церемония награждения многодетных и многодетных семей с большим количеством детей.

Кроме того, волонтеры намерены установить рекорд, создав на площади композицию «Ромашка от парада семьи» из сшитых лепестков.

Информационными партнерами парада станут «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Организаторы отметили, что мероприятие проводится при поддержке администрации президента России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.