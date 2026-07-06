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Общество

Врач объяснила, почему летом больше вспышек пищевых инфекций

Врач Гузман: риск кишечных инфекций возрастает при температуре воздуха свыше +30°C
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Летом чаще регистрируются вспышки острых кишечных инфекций, потому что в жару бактерии размножаются особенно активно. Об этом «Газете.Ru» заявила врач по гигиене питания, аудитор  по пищевой безопасности Екатерина Гузман.

«Летний сезон — это время, когда риск пищевых инфекций закономерно возрастает. При температуре от +20 до +40°C бактерии размножаются особенно активно. Если готовая продукция несколько часов находится вне холодильника, количество микроорганизмов может увеличиваться в геометрической прогрессии. Дополнительными факторами риска становятся: нарушение холодовой цепи при транспортировке; использование одного и того же инвентаря для сырого сырья и готовой продукции; недостаточная термическая обработка; несоблюдение правил личной гигиены персоналом; повторный разогрев блюд; длительное хранение готовой еды при комнатной температуре», — пояснила Гузман.

Отдельное внимание, по ее словам, стоит уделять доставке готовой еды. Даже если блюдо было приготовлено с соблюдением всех санитарных требований, длительная транспортировка без поддержания необходимой температуры создает условия для быстрого размножения бактерий.

«Особенно высок риск летом, когда температура воздуха превышает +30°C. Чем дольше еда находится вне холодильного оборудования или термосумки, тем выше вероятность, что она окажется небезопасной. Это правило касается и обычных покупателей. Если после покупки готовой кулинарии, мяса, рыбы, молочных продуктов или полуфабрикатов человек долго везет их домой в салоне автомобиля без охлаждения, особенно в жаркую погоду, риск бактериального загрязнения также возрастает. Санитарные врачи рекомендуют по возможности сокращать время доставки продуктов, использовать сумки-холодильники или термопакеты и сразу после возвращения домой помещать скоропортящиеся продукты в холодильник», — обратила внимание Гузман.

Она добавила, что не стоит оставлять пакеты с продуктами в машине «на потом» — даже на час-полтора в нагретом автомобиле температура может стать критичной для безопасности пищи.

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