Lada Sport Rosneft одержала две победы на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

Гоночная команда «Роснефти» дважды победила на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

Гоночная команда Lada Sport Rosneft одержала две победы на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок, сообщается на сайте компании.

Соревнования прошли в минувшие выходные на трассе «Нижегородское кольцо».

Победу в личном зачете в классе SMP TCR Racing на субботнем заезде одержал Иван Чубаров. Эта победа стала первой для пилота Lada Sport Rosneft в текущем сезоне. Успешное выступление Артема Северюхина, который завершил гонку на пятом месте, принесло команде победу в командном кубке.

В компании напомнили, что Чубаров и Северюхин стали выпускниками картинговой юниорской программы Lada Sport Rosneft. Кроме того, «Роснефть» поддерживает юниорскую программу.

Напомним, «Роснефть» стала генеральным спонсором Lada Sport Rosneft в 2015 году. За это время команда завоевала 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах автоспорта.

В сезоне 2026 года команда Lada Sport Rosneft выступила на обновленных отечественных автомобилях Lada Vesta TCR. В улучшенной версии автомобиля установлена новую коробку передач, модернизированная задняя подвеска и программа управления двигателем. Мощность двигателя составляет 350 л.с.