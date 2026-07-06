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Общество

Мужчина подал в суд на отель после того, как его укусила летучая мышь

Metro: в США мужчина судится с отелем, в котором его покусала летучая мышь
Rudmer Zwerver/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина подал в суд на отель после того, как его укусила летучая мышь, пишет Metro.

Мужчина подал иск против сети Marriott после того, как во время проживания в отеле Sheraton Denver Downtown в американском Денвере проснулся среди ночи из-за летучих мышей, которые, по его словам, искусали ему ноги.

По словам постояльца, он заметил отверстие возле системы кондиционирования и попытался заткнуть его полотенцем, предположив, что именно через него животные проникли в комнату.

После обращения к персоналу отеля гостя не переселили в другой номер. Вместо этого ему рекомендовали пройти курс вакцинации от бешенства, поскольку некоторые летучие мыши в этом районе могли быть переносчиками вируса.

Согласно иску, сеть Marriott предложила мужчине денежную компенсацию, однако ее оказалось недостаточно, чтобы покрыть расходы на лечение и профилактическую вакцинацию.

Адвокат пострадавшего заявил, что произошедшее стало для его клиента серьезным психологическим потрясением.

«Представьте, что вы спите в гостиничном номере, просыпаетесь и видите, как по комнате летают летучие мыши. Это действительно страшно», — отметил юрист.

Ранее ребенок заразился бешенством после укуса летучей мыши во сне.

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