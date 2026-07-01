Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Ребенок заразился бешенством после укуса летучей мыши во сне

В Канаде ребенок заразился бешенством от летучей мыши
Binturong-tonoscarpe/Shutterstock/FOTODOM

В Канаде ребенок не выжил после заражения бешенством от летучей мыши, которая села ему на лицо во сне. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Северном Онтарио. 11-летний школьник спал, когда в комнату улетела летучая мышь и села ему на лицо. Мальчик проснулся и отбросил животное, родители поймали мышь и выпустили на улицу, но не обратились к врачам, так как на коже не обнаружили укусов или крови.

Спустя 19 дней у пострадавшего начались онемение лица, рвота и неврологические нарушения. Врачи долго искали причину, но диагноз «бешенство» поставили слишком поздно, вирус уже поразил нервную систему. Спасти несовершеннолетнего не удалось. Медики напомнили о необходимости обращения за помощью при любом контакте с дикими животными.

До этого жительница Омской области не выжила после того, как подхватила бешенство от собственного питомца. Заболевание женщине из Тюкалинского района диагностировали после инцидента, произошедшего ранее. Собака россиянки подралась с уличным псом.

Ранее в российском селе ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!