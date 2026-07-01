Ребенок заразился бешенством после укуса летучей мыши во сне

В Канаде ребенок не выжил после заражения бешенством от летучей мыши, которая села ему на лицо во сне. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Северном Онтарио. 11-летний школьник спал, когда в комнату улетела летучая мышь и села ему на лицо. Мальчик проснулся и отбросил животное, родители поймали мышь и выпустили на улицу, но не обратились к врачам, так как на коже не обнаружили укусов или крови.

Спустя 19 дней у пострадавшего начались онемение лица, рвота и неврологические нарушения. Врачи долго искали причину, но диагноз «бешенство» поставили слишком поздно, вирус уже поразил нервную систему. Спасти несовершеннолетнего не удалось. Медики напомнили о необходимости обращения за помощью при любом контакте с дикими животными.

До этого жительница Омской области не выжила после того, как подхватила бешенство от собственного питомца. Заболевание женщине из Тюкалинского района диагностировали после инцидента, произошедшего ранее. Собака россиянки подралась с уличным псом.

Ранее в российском селе ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду.