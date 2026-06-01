Врач назвал лучшее время для секса

Многие пары предпочитают интимную близость вечером или перед сном, однако с точки зрения физиологии это не всегда оптимальное время. Как рассказал изданию USA Today сомнолог Майкл Бреус (Университет Миссисипи), гормональные и биологические процессы, происходящие в организме в течение суток, могут существенно влиять на уровень сексуального желания и активности.

По словам специалиста, вечером организм начинает готовиться к отдыху. С наступлением темноты увеличивается выработка мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Одновременно снижается активность систем, отвечающих за концентрацию внимания, физическую активность и возбуждение. В результате многие люди ощущают усталость, сонливость и снижение интереса к сексу.

Утром картина меняется. После пробуждения в организме повышается уровень кортизола, который помогает перейти в состояние бодрствования и обеспечивает прилив энергии. Кроме того, у мужчин именно в утренние часы обычно наблюдаются наиболее высокие уровни тестостерона — гормона, играющего важную роль в сексуальном влечении и эректильной функции. У женщин также происходят суточные колебания половых гормонов, способные влиять на либидо.

Бреус отмечает, что сочетание высокой гормональной активности, большей энергичности и лучшего общего самочувствия делает утренние часы потенциально более благоприятными для интимной близости по сравнению с поздним вечером.

Тем не менее специалист подчеркивает, что универсального времени для секса не существует. На сексуальное желание влияют возраст, режим сна, уровень стресса, состояние здоровья и индивидуальные особенности циркадных ритмов. Поэтому оптимальным временем остается тот период суток, когда оба партнера чувствуют себя наиболее бодрыми, расслабленными и эмоционально вовлеченными.

Ранее у мастурбации выявили неожиданную пользу для отношений.