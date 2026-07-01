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Мужчину доставили в больницу с глубокой раной после попытки открыть пиво ножом

Британец попытался открыть пиво ножом и оказался в больнице
Shutterstock/FOTODOM

Мужчина оказался в больнице после неудачной попытки открыть бутылку пива ножом на пляже в Уэльсе, пишет Daily Star.

По данным спасателей, мужчина поскользнулся в момент, когда пытался открыть бутылку ножом, и получил глубокий порез руки с сильным артериальным кровотечением.

Очевидцы сразу начали оказывать первую помощь, прижав рану и остановив кровотечение до прибытия экстренных служб.

На место прибыли сотрудники скорой помощи, общественные спасатели и экипаж санитарной авиации. После оказания первой помощи пострадавшего вертолетом доставили в больницу.

Доктора отметили, что это был весьма необычный вызов, а оперативные действия очевидцев сыграли ключевую роль в спасении мужчины.

Один из спасателей также напомнил, что для открытия бутылок лучше использовать предназначенные для этого инструменты, чтобы избежать подобных опасных ситуаций.

Ранее в Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен.

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