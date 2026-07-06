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В Непале слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет

Слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет в Непале
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В Непале слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет, пишет Kathmandu Post.

Житель Непала Шаничара Боте рассказал, что в 2012 году дикий слон по кличке Дхурбе насмерть затоптал его родителей, после чего семья продала дом и переехала в другой район, надеясь больше никогда не столкнуться с опасным животным. Однако спустя 14 лет тот же самый слон вновь появился в их жизни.

В ночь на 5 июля Дхурбе ворвался в новый дом семьи в районе Джагатпур возле национального парка Читван. Во время нападения погибли 25-летняя невестка Шаничары Ашика Боте и его четырехлетний внук Бхарат.

По словам мужчины, семья специально переехала через несколько рек, считая, что это защитит их от набегов диких животных. Но слон вновь добрался до их дома. По данным администрации национального парка Читван, Дхурбе впервые начал нападать на людей еще в 2010 году. За это время он стал причиной гибели как минимум 25 человек, включая двух военнослужащих, охранявших парк.

После первых смертельных нападений власти даже организовали масштабную операцию по его ликвидации, однако раненому животному удалось скрыться. Позже его несколько раз оснащали спутниковыми ошейниками, чтобы отслеживать перемещения и предупреждать жителей об опасности.

Местные жители перекрыли мост через реку Рапти, обвиняя руководство национального парка в том, что, несмотря на постоянное отслеживание Дхурбе, предотвратить очередное нападение так и не удалось.

Ранее дерущиеся слоны затоптали туристку в сафари-парке.

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