Дерущиеся слоны затоптали туристку в сафари-парке

В индийском штате Карнатака 33-летняя туристку не спасли после того, как на нее упал слон. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина находилась у реки и наблюдала за купанием слонов. Внезапно двое животных устроили драку, погонщики пытались разнять их, но безуспешно. В какой-то момент один из слонов потерял равновесие и рухнул на туристку, женщина получила тяжелые травмы. Спасти ее не удалось.

Руководство сафари-парка запретило туристам приближаться к слонам и трогать их за хоботы.

До этого на Шри-Ланке дикий слон напал на туристов из России. 45-летняя путешественница решила прокатиться на байке по дороге Буттала — Катарагама. Во время путешествия они заметили дикого слона и решили сделать несколько селфи с ним. Когда пара приблизилась, животное проявило агрессию и набросилось на пару. В результате туристка попала в больницу с серьезными травмами

Ранее в Индии разъяренный слон устроил погром на церемонии и затоптал человека.