Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дерущиеся слоны затоптали туристку в сафари-парке

В Индии слоны затоптали туристку в сафари-парке
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Карнатака 33-летняя туристку не спасли после того, как на нее упал слон. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина находилась у реки и наблюдала за купанием слонов. Внезапно двое животных устроили драку, погонщики пытались разнять их, но безуспешно. В какой-то момент один из слонов потерял равновесие и рухнул на туристку, женщина получила тяжелые травмы. Спасти ее не удалось.

Руководство сафари-парка запретило туристам приближаться к слонам и трогать их за хоботы.

До этого на Шри-Ланке дикий слон напал на туристов из России. 45-летняя путешественница решила прокатиться на байке по дороге Буттала — Катарагама. Во время путешествия они заметили дикого слона и решили сделать несколько селфи с ним. Когда пара приблизилась, животное проявило агрессию и набросилось на пару. В результате туристка попала в больницу с серьезными травмами

Ранее в Индии разъяренный слон устроил погром на церемонии и затоптал человека.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!