В Нижегородской области столкнулись три теплохода

Три теплохода столкнулись в акватории реки Волги в Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, ЧП произошло 5 июля.

«Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6», в результате чего суда получили вмятины на корпусах», — говорится в заявлении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Разлива нефтепродуктов на месте ЧП зафиксировано не было.

«Прокуратура проверит обстоятельства и причины происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — отмечается в публикации.

1 июля теплоход «Нальчик», который перевозил пшеницу, сел на мель в акватории реки Волги в Нижегородской области. Инцидент произошел в районе Городца. Как рассказали в прокуратуре, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники ведомства на фоне случившегося организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства.

Ранее в Удмуртии после столкновения лодки и теплохода не спасли мужчину.