Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Нижегородской области столкнулись три теплохода

Прокуратура выяснит причины столкновения трех теплоходов в Нижегородской области
Ell_lial6/Shutterstock/FOTODOM

Три теплохода столкнулись в акватории реки Волги в Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, ЧП произошло 5 июля.

«Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6», в результате чего суда получили вмятины на корпусах», — говорится в заявлении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Разлива нефтепродуктов на месте ЧП зафиксировано не было.

«Прокуратура проверит обстоятельства и причины происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — отмечается в публикации.

1 июля теплоход «Нальчик», который перевозил пшеницу, сел на мель в акватории реки Волги в Нижегородской области. Инцидент произошел в районе Городца. Как рассказали в прокуратуре, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники ведомства на фоне случившегося организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства.

Ранее в Удмуртии после столкновения лодки и теплохода не спасли мужчину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!