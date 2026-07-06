Россиян предупредили, что стремление к успеху может стать зависимостью

Работа способна приносить удовольствие, чувство значимости и уверенность в себе, однако иногда стремление к достижениям перерастает в зависимость — состояние, при котором человек не управляет своей занятостью, а становится ее заложником. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, в отличие от обычной увлеченности профессией, трудоголизм сопровождается потерей баланса: человек постоянно прокручивает в голове рабочие задачи, испытывает чувство вины во время отдыха и не может остановиться даже тогда, когда организм требует паузы.

«На первый взгляд, трудоголизм может выглядеть как высокая ответственность и стремление к успеху. Такие люди часто получают признание коллег, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и воспринимаются как очень мотивированные сотрудники», — сказала специалист.

Однако в данном случае отдых воспринимается как потеря времени, а самооценка начинает полностью зависеть от достижений и результатов. Кроме того, за чрезмерной занятостью часто скрываются психологические причины: работа может становиться способом избежать личных проблем, тревожных мыслей или сложных эмоций, добавила она.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов до этого говорил, что трудоголизм — это не личная слабость, а особый режим работы мозга. Один из признаков: у трудоголиков снижена вариабельность сердечного ритма. Этот показатель отражает способность нервной системы переключаться между состояниями напряжения и покоя — чем он ниже, тем хуже организм «выходит» из режима стресса. Мозг трудоголика фактически не отдыхает даже вне работы.

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