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Общество

Подростку удалили часть кишечника после съеденного бургера

В США подросток съел бургер с металлической щетиной и попал в больницу
Shutterstock/FOTODOM

В США подростка госпитализировали после съеденного бургера с щетиной от металлической щетки для гриля, пишет People.

Как пишут СМИ, 16-летний Ноа Уолден из американского штата Миннесота оказался в больнице после семейного барбекю. Во время еды он случайно проглотил металлическую щетинку, которая, как выяснилось позже, попала в бургер с решетки гриля.

Подросток рассказал, что не почувствовал ни вкуса, ни самой щетины. Однако примерно через неделю у него начались сильные боли в животе. Родители отвезли сына в больницу, где компьютерная томография показала, что металлический фрагмент застрял в кишечнике и проткнул его.

Ноа провел четыре дня под наблюдением врачей, после чего ему сделали экстренную операцию. Хирургам пришлось удалить около восьми сантиметров поврежденного кишечника. После вмешательства на животе подростка остался разрез длиной около 15 сантиметров.

Его мать призвала отказаться от металлических щеток для чистки гриля. Сам Ноа советует тщательно пережевывать еду, особенно если гриль очищается проволочной щеткой.

Ранее в бургерах из премиальной говядины нашли другие виды мяса.

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