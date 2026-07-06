Россиянам назвали единственный способ для защиты от мошенников

Единственным надежным способом для защиты от мошеннических схем является сохранение самообладания. Об этом Pravda.Ru заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, аферисты всегда пытаются сократить дистанцию между звонком и транзакцией с помощью тактики запугивания и спешки. Они могут использовать психологическое давление, торопить и запугивать, что помогает отличить мошенничество.

«Если чувствуете такое давление, важно прервать разговор. Если сомневаетесь — стоит рассказать о звонке близким: пересказ часто помогает самому человеку понять абсурдность ситуации. Мошенники действуют быстро, чтобы жертва не опомнилась: чем короче цепочка от звонка до перевода, тем больше шансов, что схема сработает», — подчеркнул Ульянов.

Он также призвал не передавать свои личные данные чат-ботам с искусственным интеллектом, так как информация из них может попасть в открытый доступ.

2 июля «Газете.Ru» в пресс-службе компании Bi.Zone сообщили, что доля российских банков, имеющих мошеннические сайты-клоны, продолжает снижаться, однако большинство фишинговых атак по-прежнему направлено на кражу денег и банковских данных пользователей. По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, в 2023 году сайты-двойники существовали у 90% крупнейших банков России, входящих в число лидеров клиентского рейтинга. В 2024 году показатель снизился до 80%, а с 2025 года и по первое полугодие 2026-го сохраняется на уровне 70%.

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