Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Подмосковье спустя годы поймали убийцу девяти девушек

В Подмосковье будут судить серийника, убившего девять девушек
СК РФ

В Подмосковье перед судом предстанет житель Новосибирска, которого обвиняют в убийстве девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, преступления он совершал в 2002-м году, когда учился в регионе. Он нападал на девушек по вечерам и наносил им травмы, чтобы те не могли сбежать. Изнасиловав жертву, он убивал ее и скрывался.

От действий мужчины, как полагают следователи, пострадали девять девушек. За первые несколько месяцев он расправился с тремя. Спустя некоторое время двух девушек он убил в один день. Последней жертвой стала учащаяся местного института, приехавшая из Перу. Покончив с ней, он уехал в Новосибирскую область.

Помимо этого, после одного убийства он ударил ножом мужчину в парке. Также он несколько раз надругался над своей падчерицей.

Дела долгое время не могли раскрыть, но это удалось сделать в 2024-м. Сам фигурант уже подтвердил причастность к эпизодам.

Расследование завершено, вскоре фигурант предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Тамбове мужчина изнасиловал гостью и выкопал для нее яму на участке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!