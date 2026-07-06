В Подмосковье спустя годы поймали убийцу девяти девушек

В Подмосковье перед судом предстанет житель Новосибирска, которого обвиняют в убийстве девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, преступления он совершал в 2002-м году, когда учился в регионе. Он нападал на девушек по вечерам и наносил им травмы, чтобы те не могли сбежать. Изнасиловав жертву, он убивал ее и скрывался.

От действий мужчины, как полагают следователи, пострадали девять девушек. За первые несколько месяцев он расправился с тремя. Спустя некоторое время двух девушек он убил в один день. Последней жертвой стала учащаяся местного института, приехавшая из Перу. Покончив с ней, он уехал в Новосибирскую область.

Помимо этого, после одного убийства он ударил ножом мужчину в парке. Также он несколько раз надругался над своей падчерицей.

Дела долгое время не могли раскрыть, но это удалось сделать в 2024-м. Сам фигурант уже подтвердил причастность к эпизодам.

Расследование завершено, вскоре фигурант предстанет перед судом.

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