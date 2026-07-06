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Общество

В Госдуме рассказали, как изменится порядок выдачи медицинских справок

Панеш: с 1 сентября родственники пациентов смогут получать за них справки
Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года в России близкие родственники пациентов смогут получать за них справки и заключения. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью с РИА Новости.

Кроме того, если законодательством не предусмотрена обязательная форма, справки и заключения разрешат оформлять в произвольном виде. Также упростится оформление документов в электронном формате: для их выдачи больше не потребуется отдельное согласие пациента, что, по словам депутата, станет очередным шагом в развитии цифровизации здравоохранения.

До этого сообщалось, что Минздрав планирует расширить на всю Россию сервис онлайн-заказа медицинских документов, который после оформления запроса будет отправлять справки пользователям через национальный мессенджер «Макс».

Ранее Мурашко сообщал о приросте кадров в медицине в России.

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