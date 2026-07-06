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Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам платного образования

Роспотребнадзор запустит горячую линию по платным образовательным услугам
Владимир Песня/РИА Новости

С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей платных образовательных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам заключения договоров, оплаты обучения, возврата денежных средств, а также помогут оформить претензии к образовательным организациям.

Номера телефонов горячей линии размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что абитуриенты в новом учебном году получат 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и более 620 тыс. — по программам высшего образования.

Также сообщалось, что Минобрнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тыс. по 40 направлениям. Это коснется специальностей, которые сейчас «не очень востребованы на рынке труда».

Ранее в России вырос спрос на «немодных» специалистов среднего звена.

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