В столице Ирана прошла коллективная молитва по Хаменеи

В Тегеране прошла массовая коллективная молитва у гроба бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на сильную жару, множество людей в траурных одеждах заполнили площадь перед соборной мечетью. Организаторы были вынуждены поливать собравшихся водой и контролировать потоки верующих, чтобы избежать давки.

Многие желающие не смогли попасть на территорию комплекса к началу молитвы. Однако, услышав первые звуки молитвы, толпа остановилась и повернулась в сторону Мекки. По завершении религиозного обряда люди начали требовать открыть ворота для прощания с аятоллой.

«О, мученик, твой путь продолжается», – произнесли пришедшие после намаза. Напряжение постепенно ослабло, и часть участников начала покидать площадь. Прощание в мечети будет продолжаться до вечера, а 6 июля в столице пройдет траурная процессия.

В дальнейшем мероприятия состоятся в Куме, а также в иракских Неджефе и Кербеле. Погребение аятоллы запланировано на 9 июля в его родном Мешхеде.

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