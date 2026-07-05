Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам напомнили, сколько обязаны платить за работу по ночам

HR-эксперт Воинова: работа ночью должна оплачиваться минимум на 20% выше
Shutterstock

Многие россияне, работающие ночью, недополучают положенные по закону деньги. В беседе с «Газетой.Ru» Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff, подчеркнула, что работа ночью должна оплачиваться выше – это требование ст. 154 ТК РФ, причем минимальный размер доплаты должен составлять не менее 20%.

Конкретный размер доплаты фиксируется в коллективном договоре, локальных нормативных актах или трудовых соглашениях.

«Для того чтобы четко определить, оплачиваются ли вам ночные часы, нужно запросить расчетный лист и попросить график работы у руководителя на месяц. Учтите, что в графике должны быть указаны не только рабочие дни, но и время начала, окончания, а также перерывы на обед. Доплата начисляется только за часы, приходящиеся на период с 22:00 до 6:00. Если в табеле учета рабочего времени эти часы не выделены отдельно, бухгалтерия может не начислять доплату. Иногда работодатели намеренно искажают данные табеля или расчетных листков», — объяснила она.

Если в трудовом договоре не прописан пункт о работе в ночное время, то работодатель может утверждать, что сотрудник согласился на обычный график, а ночные смены — это разовые случаи, не требующие доплаты. В таких ситуациях работнику сложно доказать факт систематической ночной работы.

Воинова также отмечает, что некоторые работают по сдельной оплате труда, в таких случаях часовая ставка рассчитывается исходя из месячной выработки и общего количества отработанных часов. Если работодатель неправильно определяет часовую ставку или не учитывает ночные часы, доплата может быть занижена.

«Нередко бывает так, что часть зарплаты может выплачиваться неофициально «в конвертах», что впоследствии затрудняет контроль за соблюдением норм оплаты ночной работы», — делится эксперт.

Нарушение правил оплаты ночной работы часто связано с комбинацией факторов: недостаточной осведомленностью работников, ошибками в документообороте, манипуляциями с расчетами и слабым контролем со стороны государства. Для защиты своих прав работнику важно внимательно следить за оформлением документов и своевременно обращаться в контролирующие органы или суд.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если угрожают уволить после «анонимного» опроса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!