Россиянам напомнили, сколько обязаны платить за работу по ночам

Многие россияне, работающие ночью, недополучают положенные по закону деньги. В беседе с «Газетой.Ru» Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff, подчеркнула, что работа ночью должна оплачиваться выше – это требование ст. 154 ТК РФ, причем минимальный размер доплаты должен составлять не менее 20%.

Конкретный размер доплаты фиксируется в коллективном договоре, локальных нормативных актах или трудовых соглашениях.

«Для того чтобы четко определить, оплачиваются ли вам ночные часы, нужно запросить расчетный лист и попросить график работы у руководителя на месяц. Учтите, что в графике должны быть указаны не только рабочие дни, но и время начала, окончания, а также перерывы на обед. Доплата начисляется только за часы, приходящиеся на период с 22:00 до 6:00. Если в табеле учета рабочего времени эти часы не выделены отдельно, бухгалтерия может не начислять доплату. Иногда работодатели намеренно искажают данные табеля или расчетных листков», — объяснила она.

Если в трудовом договоре не прописан пункт о работе в ночное время, то работодатель может утверждать, что сотрудник согласился на обычный график, а ночные смены — это разовые случаи, не требующие доплаты. В таких ситуациях работнику сложно доказать факт систематической ночной работы.

Воинова также отмечает, что некоторые работают по сдельной оплате труда, в таких случаях часовая ставка рассчитывается исходя из месячной выработки и общего количества отработанных часов. Если работодатель неправильно определяет часовую ставку или не учитывает ночные часы, доплата может быть занижена.

«Нередко бывает так, что часть зарплаты может выплачиваться неофициально «в конвертах», что впоследствии затрудняет контроль за соблюдением норм оплаты ночной работы», — делится эксперт.

Нарушение правил оплаты ночной работы часто связано с комбинацией факторов: недостаточной осведомленностью работников, ошибками в документообороте, манипуляциями с расчетами и слабым контролем со стороны государства. Для защиты своих прав работнику важно внимательно следить за оформлением документов и своевременно обращаться в контролирующие органы или суд.

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