Названа неочевидная причина кашля и плохого самочувствия без признаков простуды

Внутренние стенки вентиляционных каналов подвержены постепенному накоплению микрочастиц, включая слущенные клетки эпителия, пыльцу, текстильные волокна и споры грибов. При наличии благоприятных условий (повышенная влажность и температура) на этом субстрате активно развиваются плесневые грибы родов Aspergillus и Penicillium, что может представлять угрозу для качества воздуха в помещении, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Гриб формирует мицелий — разветвленную сеть нитей, которая прорастает в пористую поверхность стенок вентиляции. Одна колония плесневого гриба способна производить до миллиона спор с каждого квадратного сантиметра поверхности, которые подхватываются воздушным потоком и разносятся по общей вентиляции, откуда попадают в квартиры», — объяснила она.

Размер спор аспергилла — от двух до пяти микрон. При вдыхании часть их задерживается в носу или трахее, а часть может проникать прямо в альвеолы легких. При этом у здорового человека клетки-макрофаги, находящиеся в альвеолах, уничтожают эти споры, но если иммунитет снижен — после тяжелого гриппа, при приеме гормональных препаратов, в пожилом возрасте — спора не будет обезврежена и может начаться процесс ее прорастания, что впоследствии приводит к развитию аспергиллеза.

«Аспергиллез — грибковое инфекционное заболевание, связанное с попаданием в организм человека плесневых грибов рода Aspergillus. Оно приводит к разрушению тканей, тромбозам и другим осложнениям. Аспергиллез сопровождается такими симптомами, как кашель по ночам без мокроты, одышка при обычной ходьбе, температура 37–37,5 градусов, которая держится неделями. При этом лечиться антибиотиками или антигистаминными препаратами бесполезно: антибиотики не действуют на грибы, а принимать антигистаминные бессмысленно, потому что реакция не аллергическая, а инфекционная», — отметила биотехнолог.

Поэтому, если кто-то из семьи начал кашлять без температуры и без признаков простуды, причина плохого самочувствия может быть связана и с загрязнением вентиляционной системы, особенно в старых домах.

«Для проверки вентиляционной системы в доме можно провести простой тест: открыть окно и поднести тонкую полоску бумаги к вентиляционной решетке. Если бумага не удерживается потоком воздуха или отклоняется в комнату — тяга слабая или обратная. Самостоятельная очистка общей вентиляционной шахты запрещена: согласно Жилищному кодексу РФ и другим нормативным актам, ответственность за их содержание и очистку несет управляющая компания, ТСЖ или ЖСК», — посоветовала эксперт.

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