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Кардиолог объяснила, может ли остановиться сердце при экстремальных прыжках

Врач Малышева: при экстремальных прыжках грозит синдром «разбитого сердца»
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сильный испуг во время прыжка с тарзанки или с парашютом теоретически может стать причиной серьезных проблем с сердцем, однако для здорового человека такой риск крайне невелик. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева.

«Во время экстремального прыжка организм испытывает мощный стресс. В кровь выбрасываются адреналин и норадреналин, учащаются пульс и дыхание, повышается артериальное давление. Для здорового сердца такая реакция является физиологической и обычно быстро проходит после завершения нагрузки», — объяснила врач.

По словам специалиста, проблемы могут возникнуть у людей, которые уже имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, иногда даже еще не диагностированные.

«Сильный выброс адреналина способен спровоцировать нарушения сердечного ритма, гипертонический криз, приступ стенокардии или даже инфаркт миокарда. В редких случаях экстремальный стресс может стать причиной жизнеугрожающих аритмий, которые действительно способны привести к остановке кровообращения», — предупредила Малышева.

Кроме того, врач отметила, что существует и еще одно редкое, но известное медицине состояние.

«Отдельно стоит упомянуть синдром Такоцубо, или синдром «разбитого сердца». Это состояние развивается на фоне сильного эмоционального потрясения и внешне может напоминать инфаркт. Хотя встречается оно редко, экстремальные переживания теоретически могут стать его пусковым фактором», — рассказала кардиолог.

Как отметила специалист, особенно осторожными следует быть людям старше 40–45 лет, если они давно не проходили медицинское обследование. Если имеются гипертония, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, выраженные нарушения ритма, сердечная недостаточность или неконтролируемо высокое артериальное давление, от подобных развлечений лучше отказаться или предварительно проконсультироваться с кардиологом.

По словам врача, насторожить должны и симптомы, возникающие во время или после прыжка. Боль или чувство сдавления в груди, выраженная одышка, сильное сердцебиение, перебои в работе сердца, головокружение или потеря сознания — в такой ситуации необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

При этом для здоровых людей риск подобных осложнений минимален.

«Если человек здоров, регулярно проходит профилактические осмотры и не имеет противопоказаний, вероятность того, что сердце «не выдержит» прыжка, крайне мала. Намного чаще опасность представляет не сам адреналин, а скрытые заболевания, о которых человек может не подозревать. Поэтому перед экстремальным отдыхом, особенно после 40 лет или при наличии факторов риска, стоит убедиться, что сердечно-сосудистая система готова к подобной нагрузке», — заключила врач.

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