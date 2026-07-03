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Общество

В Рязани родители вырвали ребенку зуб маникюрными ножницами

Baza: в Рязани родители по ошибке вырвали ребенку зуб ножницами
Telegram-канал Baza

В Рязани родители вырвали сыну коренной зуб маникюрными ножницами, перепутав его с молочным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Четвероклассник пожаловался на шатающийся зуб. Родители решили, что он молочный, и не стали обращаться к стоматологу, для удаления они использовали маникюрные ножницы.

Спустя год новый зуб так и не вырос, а мальчик снова начал жаловаться на боль. На приеме у врача выяснилось, что родители вырвали коренной зуб, причем часть корня осталась в десне. Из-за этого рана не заживала, туда попадала еда, и началось воспаление. Сейчас зуб пытается восстановить целая команда специалистов.

До этого на Урале врачи удалили 14-летней школьнице зуб, который пророс в нос и перекрыл гайморову пазуху. Девочка поступила с жалобами на сильную боль в левой половине лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области левого глаза. Специалисты удалили зуб вместе с фолликулом через нос.

Ранее врач рассказала, чем грозит ранняя потеря молочных зубов.

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