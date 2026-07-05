Таксист обещал девочкам походы по магазинам и насиловал их у себя дома

В Британии мужчина годами заманивал к себе девочек и насиловал их

В Великобритании суд вынес приговор педофилу, который заманивал девочек к себе в машину, а затем насиловал прямо у себя дома. Об этом сообщает Daily Star.

Все инциденты происходили в период с 1990-х по начало 2000-х годов, но пострадавшие смогли рассказать о ситуации только спустя годы. Мужчина по имени Питер Кинг, которому сейчас 73 года, в тот момент работал таксистом.

Как установили правоохранители, он втирался в доверие к родителям и организовывал девочкам активности на выходных или походы по магазинам. Однако после отдыха он привозил детей к себе в квартиру в Бирмингеме и насиловал.

Всего от его действий пострадали три девочки, младшей из которых было шесть лет. Другая школьница, которой в тот момент было 15 лет, забеременела от насильника и спустя годы рассказала о его преступлениях.

В результате Кинга признали виновным по 15 пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера. В конце июня текущего года его приговорили к 22 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что отсидевшего срок мигранта-педофила не могут депортировать из-за одной детали